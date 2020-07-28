В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу

Так, повідомляється, що серед інфікованих – двоє інженерів, співробітник інформаційного центру, один співробітник служби водозбуту. Посади ще двох заражених уточнюються.

На підприємстві почали перевірку. Епідеміологи вимагають надати список всіх співробітників, які контактували з хворими.

За словами прессекретаря підприємства Сергія Чабана, інфікованих виявили під час планового тестування співробітників на COVID-19.

"Всі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію. В офісі проводиться санітарна обробка", — заявив Чабан.

"Інфоксводоканал" продовжує роботу в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати.

Також Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення.