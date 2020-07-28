В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу

Після того, як в Одесі підстанція швидкої допомоги закрилася на карантин через те, що у трьох співробітників знайшли коронавірус, у шести співробітників одеського "Інфоксводоканалу" також виявили COVID-19, Про це повідомляє "Думська". Так, повідомляється, що серед інфікованих – двоє інженерів, співробітник інформаційного центру, один співробітник служби водозбуту. Посади ще двох заражених уточнюються. На підприємстві почали перевірку. Епідеміологи вимагають надати список всіх співробітників, які контактували з хворими. За словами прессекретаря підприємства Сергія Чабана, інфікованих виявили під час планового тестування співробітників на COVID-19. "Всі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію. В офісі проводиться санітарна обробка", — заявив Чабан. "Інфоксводоканал" продовжує роботу в штатному режимі. Як повідомляли Українські Новини, в Україні захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати. Також Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення.