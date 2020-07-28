підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 липня 2020, вівторок, 15:11 8
Медицина 2020-07-28T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу

В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Одесі
Коронавірус в Одесі. Фото: pixabay
Коронавірус в Одесі. Фото: pixabay

Після того, як в Одесі підстанція швидкої допомоги закрилася на карантин через те, що у трьох співробітників знайшли коронавірус, у шести співробітників одеського "Інфоксводоканалу" також виявили COVID-19, Про це повідомляє "Думська".

Так, повідомляється, що серед інфікованих – двоє інженерів, співробітник інформаційного центру, один співробітник служби водозбуту. Посади ще двох заражених уточнюються.

На підприємстві почали перевірку. Епідеміологи вимагають надати список всіх співробітників, які контактували з хворими.

За словами прессекретаря підприємства Сергія Чабана, інфікованих виявили під час планового тестування співробітників на COVID-19.

"Всі вони безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію. В офісі проводиться санітарна обробка", — заявив Чабан.

"Інфоксводоканал" продовжує роботу в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати.

Також Україні показник захворюваності на COVID-19 зріс до 66,7 випадку на 100 тис. населення.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Одесі

Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати
З 1 серпня запрацюють дитячі табори, але не у всіх регіонах
Новини
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Юлія Льовочкіна.Фото: zagittya.com.ua
Юлія Льовочкіна в рамках проекту ПАРЄ закликала боротися з домашнім насильством 16:21 Відео
Витік з Cloudflare не загрожує державним ресурсам, - СБУ 15:57
Бойовики другий день поспіль порушують режим припинення вогню 15:52
Разумков підписав закон про зниження "зелених тарифів" для сонячних і вітряних електростанцій до 15% 15:46
більше новин
В Одесі на водоканалі виявили спалах коронавірусу 15:11
Бойовики другий день поспіль порушують режим припинення вогню 15:52
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
більше новин
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
У глави фінкомітету Ради Гетманцева виявили коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok