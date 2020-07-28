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28 липня 2020, вівторок, 15:15 8
Події 2020-07-28T16:15:03+03:00
Українські Новини
Сильні дощі в Херсонській області затопили село

Сильні дощі в Херсонській області затопили село

Ольга Фандорина
Негода, Підтоплення, Наслідки негоди, негода в Херсонській області
Затоплене село. Фото: Нацполиция
Затоплене село. Фото: Нацполиция

Село Сокологірне у Генічеському районі Херсонської області затопило через сильні дощі. На вулицях рівень води досяг близько 30 см у той час, як ДСНС України попередила про грози і підйом рівня води на частині території України. Про це повідомиляє пресслужба Національної поліції.

За словами заступника начальника поліції області Дениса Захарченка, вода пішла у двори домоволодінь місцевих жителів і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають поанд 150 людей.

Зараз на місці чергують співробітники районного відділу поліції. На допомогу поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів і бійці роти поліції особливого призначення.

"Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій в викачування води, спостерігають за домогосподарствами для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на п'ять років. Вони прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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