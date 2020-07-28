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28 липня 2020, вівторок, 09:23 10
Суспільство 2020-07-28T11:45:03+03:00
Українські Новини
У південно-східній частині України знову очікують грози: у трьох річках підійметься вода

У південно-східній частині України знову очікують грози: у трьох річках підійметься вода

Ольга Фандорина
Погода, Непогода, Прогноз погоди, Підйом води в ріках
Гроза
Гроза

Очікуються грози та підйом рівня води сьогодні, 28 липня, в південно-східній частині України.

Про це повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 28 липня в південно-східній частині грози", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, протягом доби на річках басейну Дністра, Прута та Сирету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області) очікується відновлення підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, на малих водотоках у верхів'ях річок будуть відбуватися швидкоплинні підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м.

"При значних дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в гірських районах існує загроза утворення окремих селевих потоків", - додали в ДСНС.

На річках Закарпатської області продовжаться підвищення рівнів на 0,2-1,0 м в межах корінних берегів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики дали прогноз на п'ять років. Вони прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.

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