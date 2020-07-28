Пекельна спека посилиться до +36, а Захід заллє дощами з градом. Прогноз погоди на 29 липня

В Києві за прогнозом погоди 29 липня без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +32...+34 градуси, вночі +18...+20 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі місцями), вітер південно-західний, 3-8 м/с вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, . Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+31 градус.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +27...+35 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +29...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +28...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Херсонській і Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

28 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики дали прогноз на п'ять років. Вони прогнозують посилення аномальної спеки і екстремальних опадів.