Шабунін підтвердив, що теща дала йому в борг майже пів мільйона гривень

Голова "Центру протидії корупції Віталій Шабунін, у якого нещодавно згорів будинок, задекларував отримання 2 позик від своєї тещі Тетяни Гришиній суму 279 тис. гривень в 2017 році і 198,5 тис. гривень в 2019 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з декларацією, дохід його тещі за 2019 рік склав 19 752 гривень, всю суму доходів склала її пенсія, а також його син Іван отримав державну і соціальну матеріальну допомогу сумою 10 320 гривень.

У Шабуніна також задекларовано отримання позики в 2016 році від ТОВ "Малбері хоумс" сумою в 1,369 млн гривень.

Також Шабунін задекларував дохід за 2019 рік: 851,4 тис. гривень - від заробітної плати за основним місцем роботи, 310 тис. - від роялті в ТОВ "Офіс новин", 101 тис. - від зникнення права користування, 44,8 тис. - від гонорарів та інших виплат за цивільноправовими договорами, 2 567 гривень - від інших доходів, які включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу.

Згідно з декларацією, Шабунін зберігає 105 тис. гривень готівкою.

У спільній власності Шабуніна та його дружини Олени є садовий (дачний) будинок площею 122,8 кв. м в Гнідині (Бориспільський район Київської області), куплений в 2016 році за 2,034 млн. гривень та земельну ділянку площею 582 кв. м в тому ж місті, куплений в 2014 році 292,5 тис. гривень.

Теща Шабуніна володіє квартирою площею 55,2 кв. м в Києві, купленої у 1984, ціна не уточнюється.

Крім цього, Шабунін зі своєю дружиною володіють автомобілем Chevrolet Orlando 2012 року випуску, який вони придбали у 2019 році за 301,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція не знає, куди Шабунін ходив за адмінпротоколом через невчасно подану декларацію.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.