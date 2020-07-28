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28 липня 2020, вівторок, 10:20 12
Європа 2020-07-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
Україна домовилася разом із Польщею перешкоджати "Північному потоку-2"

Україна домовилася разом із Польщею перешкоджати "Північному потоку-2"

Ольга Фандорина
Санкції проти Росії, транзит газу, Північний потік-2
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru
Північний потік-2. Фото: sdelanounas.ru

Україна та Польща не допустять реалізації  проєкту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", який загрожує енергетичній безпеці Європи. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС України за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Польщі.

"Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович підкреслили, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи і домовилися робити подальші кроки, щоб не допустити його реалізації", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, сторони окремо обговорили взаємодію у сфері енергетики і важливу роль України та Польщі у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.

Як повідомляли Українські Новини, Конгрес США затвердив санкції проти Північного потоку-2: подробиці.

Санкції накладаються на:

1) судна, які займаються прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря

2) іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складеним операціям для надання цих судів для будівництва згаданих газопроводів.

Серед обмежень, накладених даним рішенням:

1) заборона видачі американських віз та анулювання чинних віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під санкції

2) заморожування майна і активів таких осіб на території США.

Також повідомлялося, що "Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії.

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