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20 травня 2020, середа, 13:33 17
Президент 2020-05-20T15:30:03+03:00
Українські Новини
Кучма хоче припинити роботу в ТКГ

Кучма хоче припинити роботу в ТКГ

Ярина Вацяк
ТКГ, Леонід Кучма, мінські переговори, Пресконференція Зеленського
Кучма Леонід. Фото: pogliad.ua
Кучма Леонід. Фото: pogliad.ua

Колишній президент Леонід Кучма (1994-2005 роки) має намір піти з посади керівника української частини Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі).

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції, передають Українські Новини.

"Справді Леонід Данилович Кучма до мене звертався і казав, що зараз, коли ми підвищили статус нашої групи, що зараз у нас є Резніков, Резніков - професійна людина, він уже на всіх засіданнях в Мінську, він глибоко в процесі і дійсно Леонід Данилович сказав, що давайте передамо всі мої повноваження Резнікову. Це правда", - сказав Зеленський.

Він додав, що попросив Кучму дочекатися оновлень російською стороною ТКГ у відповідь на оновлення складу української сторони і потім прийняти рішення про подальшу участь у роботі групи.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію пресконференції Володимира Зеленського до першої річниці його президентства.

Також можете подивитися відеотрансляцію прес-конференції Зеленського в Маріїнському парку.

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