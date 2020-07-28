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28 липня 2020, вівторок, 13:17 6
Суспільство 2020-07-28T13:52:24+03:00
Українські Новини
З 31 липня відновиться курсування ще 17 регіональних поїздів. Список напрямків

З 31 липня відновиться курсування ще 17 регіональних поїздів. Список напрямків

Елена Новикова
Укрзалізниця, Потяги, Пасажирський поїзд, Пасажирський потяг
Курсування ще 17 регіональних поїздів розпочнеться з 31 липня.
Курсування ще 17 регіональних поїздів розпочнеться з 31 липня.

З 31 липня акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновлюватиме курсування ще 17 регіональних поїздів, в той час, як продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування на захід України і до Чорного моря відкрито.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З 31 липня буде відновлено курсування поїздів з Києва до Конотоп, Фастів, Шостку, Чернігів, Жмеринку, Рівне та інші міста.

"Укрзалізниця" призначила щоденні рейси таких поїздів:

  • №884/883 "Фастів - Зернове - Київ-Волинський",
  • №888/887 "Київ-Волинський - Ворожба - Фастів",
  • №896/895 "Київ-Волинський - Конотоп",
  • №896/895 "Конотоп - Київ-Волинський",
  • №887/888 "Коростень - Вінниця",
  • №889/890 "Вінниця - Коростень".

В вихідні та передвихідні дні курсуватимуть:

  • №896/895 "Київ-Волинський - Шостка",
  • №896/895 "Шостка - Київ-Волинський",
  • №864/863 - 866/865 "Неданчичі - Чернігів - Київ-Волинський",
  • №867 "Київ - Жмеринка",
  • №868 "Жмеринка - Київ",
  • №880-879 - 882/881 "Київ-Волинський - Славутич - Фастів",
  • №885 "Київ - Рівне",
  • №886 "Рівне - Шепетівка",
  • №870 "Шепетівка - Київ",
  • №877 "Коростень - Житомир",
  • №878 "Житомир - Коростень".

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування 40 приміських і регіональних поїздів в Україні з обмеженнями щодо кількості пасажирів на вагон.

А з 16 липня АТ "Укрзалізниця" почало продаж квитків на 100% місць у потягах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, це стосується і транзитних поїздів через Київ.

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