З 31 липня відновиться курсування ще 17 регіональних поїздів. Список напрямків

Курсування ще 17 регіональних поїздів розпочнеться з 31 липня.

Курсування ще 17 регіональних поїздів розпочнеться з 31 липня.

З 31 липня акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновлюватиме курсування ще 17 регіональних поїздів, в той час, як продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування на захід України і до Чорного моря відкрито.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

З 31 липня буде відновлено курсування поїздів з Києва до Конотоп, Фастів, Шостку, Чернігів, Жмеринку, Рівне та інші міста.

"Укрзалізниця" призначила щоденні рейси таких поїздів:

№884/883 "Фастів - Зернове - Київ-Волинський",

№888/887 "Київ-Волинський - Ворожба - Фастів",

№896/895 "Київ-Волинський - Конотоп",

№896/895 "Конотоп - Київ-Волинський",

№887/888 "Коростень - Вінниця",

№889/890 "Вінниця - Коростень".

В вихідні та передвихідні дні курсуватимуть:

№896/895 "Київ-Волинський - Шостка",

№896/895 "Шостка - Київ-Волинський",

№864/863 - 866/865 "Неданчичі - Чернігів - Київ-Волинський",

№867 "Київ - Жмеринка",

№868 "Жмеринка - Київ",

№880-879 - 882/881 "Київ-Волинський - Славутич - Фастів",

№885 "Київ - Рівне",

№886 "Рівне - Шепетівка",

№870 "Шепетівка - Київ",

№877 "Коростень - Житомир",

№878 "Житомир - Коростень".

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування 40 приміських і регіональних поїздів в Україні з обмеженнями щодо кількості пасажирів на вагон.

А з 16 липня АТ "Укрзалізниця" почало продаж квитків на 100% місць у потягах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, це стосується і транзитних поїздів через Київ.