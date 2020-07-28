З 31 липня відновиться курсування ще 17 регіональних поїздів. Список напрямків

З 31 липня акціонерне товариство "Укрзалізниця" відновлюватиме курсування ще 17 регіональних поїздів, в той час, як продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування на захід України і до Чорного моря відкрито. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. З 31 липня буде відновлено курсування поїздів з Києва до Конотоп, Фастів, Шостку, Чернігів, Жмеринку, Рівне та інші міста. "Укрзалізниця" призначила щоденні рейси таких поїздів: №884\/883 "Фастів - Зернове - Київ-Волинський", №888\/887 "Київ-Волинський - Ворожба - Фастів", №896\/895 "Київ-Волинський - Конотоп", №896\/895 "Конотоп - Київ-Волинський", №887\/888 "Коростень - Вінниця", №889\/890 "Вінниця - Коростень". В вихідні та передвихідні дні курсуватимуть: №896\/895 "Київ-Волинський - Шостка", №896\/895 "Шостка - Київ-Волинський", №864\/863 - 866\/865 "Неданчичі - Чернігів - Київ-Волинський", №867 "Київ - Жмеринка", №868 "Жмеринка - Київ", №880-879 - 882\/881 "Київ-Волинський - Славутич - Фастів", №885 "Київ - Рівне", №886 "Рівне - Шепетівка", №870 "Шепетівка - Київ", №877 "Коростень - Житомир", №878 "Житомир - Коростень". Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" відновила курсування 40 приміських і регіональних поїздів в Україні з обмеженнями щодо кількості пасажирів на вагон. А з 16 липня АТ "Укрзалізниця" почало продаж квитків на 100% місць у потягах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, це стосується і транзитних поїздів через Київ.