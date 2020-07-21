"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів далекого прямування на захід України і до Чорного моря

В той час, як акціонерне товариство "Укрзалізниця"відновило 5 поїздів далекого прямування: "Львів – Чернівці", "Дніпро –Трускавець", "Ужгород – Лисичанськ", "Чернівці – Одеса", і "Запоріжжя – Одеса" після того, як відкрило продаж квитків на 3 поїзди в Чернівці.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Зокрема, поїзд № 702/701 "Львів – Чернівці" вирушить зі Львова 21 липня, а з Чернівців – 22 липня, поїзд курсуватиме за 1, 2, 4, 5, 6, 7 дні тижня.

Поїзд № 41/42 "Дніпро – Трускавець" відправиться з Дніпра 21 липня, з Трускавця – 22 липня курсуватиме через день.

Поїзд № 136/135 "Чернівці – Одеса" відправиться в щоденний рейс з Чернівців та Одеси з 22 липня.

Поїзд № 45/46 "Ужгород – Лисичанськ" відправиться з Ужгорода 24 липня, з Лисичанська – 26 липня і буде курсувати один раз в три дні.

Поїзд № 317/318 Запоріжжя – Одеса" буде курсувати через день і відправиться із Запоріжжя 24 липня, з Одеси – 25 липня.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" запустила курсування 40 приміських і регіональних поїздів в Україні.

Також з 16 липня "Укрзалізниця" почала продавати квитки на 100% місць в поїздах далекого прямування, що курсують з Києва і назад, це стосується і транзитних поїздів через Київ.