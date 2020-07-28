У Києві водій автомобіля побив велосипедиста за зауваження

Після того, як на Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару, на Позняках у Києві відбулася бійка через зауваження велосипедиста водієві легкового автомобіля, який відчинив дверцята на проїжджу частину. Відео інциденту опубліковано в Facebook.

"Заяву написано, побої знято! Справа за малим, не дати це зам'яти на стадії досудового розслідування! Вул. Ахматової, 44а", - йдеться в повідомленні.

Водій запаркувався з порушенням і під час проїзду велосипедиста відчинив дверцята авто. Велосипедист ледь не в'їхав у авто і зробив зауваження водієві. Водій наздогнав його, стягнув з велосипеда і побив.

Увага! На відео присутні сцени насильства та ненормативну лексику!

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю директора компанії Roshen В'ячеслава Москалевського в Київській області.

Тим часом комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до мосту Патона з очікуваною вартістю 170,579 млн гривень.