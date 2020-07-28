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  • У Києві водій автомобіля побив велосипедиста за зауваження
28 липня 2020, вівторок, 12:52 8
Події 2020-07-28T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві водій автомобіля побив велосипедиста за зауваження

У Києві водій автомобіля побив велосипедиста за зауваження

Ольга Фандорина
Велосипедист, Автомобіль, Бійка, побиття

Після того, як на Оболоні водій позашляховика побив велосипедиста, який не дав йому проїхати по тротуару, на Позняках у Києві відбулася бійка через зауваження велосипедиста водієві легкового автомобіля, який відчинив дверцята на проїжджу частину. Відео інциденту опубліковано в Facebook.

"Заяву написано, побої знято! Справа за малим, не дати це зам'яти на стадії досудового розслідування! Вул. Ахматової, 44а", - йдеться в повідомленні.

Водій запаркувався з порушенням і під час проїзду велосипедиста відчинив дверцята авто. Велосипедист ледь не в'їхав у авто і зробив зауваження водієві. Водій наздогнав його, стягнув з велосипеда і побив.

Увага! На відео присутні сцени насильства та ненормативну лексику!

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю директора компанії Roshen В'ячеслава Москалевського в Київській області.

Тим часом комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до мосту Патона з очікуваною вартістю 170,579 млн гривень.

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