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28 липня 2020, вівторок, 11:16 7
Lifestyle 2020-07-28T13:00:03+03:00
Українські Новини
Забути про старі образи і не піддаватися ілюзіям. Місячний гороскоп на сьогодні

Забути про старі образи і не піддаватися ілюзіям. Місячний гороскоп на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Місячний гороскоп
Місячний гороскоп. Фото: pixabay
Місячний гороскоп. Фото: pixabay

В той час, як за гороскопом на 28 липня зірки будуть на боці Тельців, Дів і Скорпіонів, у вівторок о 14:38 розпочнеться дев'ятий місячний день і зростаючий Місяць у знаку Скорпіона. Астрологи радять забути про старі образи, помилки та переживання, адже сьогодні день очищення. Зараз варто проявляти ініціативу та бути активним. Детальніше про те, що варто робити 28 липня, розкажуть Українські Новини.

В дев'яту місячну добу загострюються підсвідомі страхи, тривога, проявляються дратівливість і злість. Астрологи радять бути обережнішими у цей день, уникати облуди і не піддаватися ілюзіям.

У вівторок краще не починати нові справи, оскільки можна прогоріти, неправильно оцінивши свої сили.

Під час вибору одяг і макіяжу, зверніть увагу на яскраво-червоний і строгий чорний кольори цього дня.

В їжі зупиніться на низковуглеводній їжі, інакше надлишок калорій призведе до набору ваги.

Шкіра у цей день добре вбирає все, що їй запропонують, тому варто насичувати її вітамінами. Також у вівторок варто приділити увагу вправ на зміцнення м'язів спини.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на вівторок, 28 липня, і в ранкові години середи, 29 липня, падаючі зірки сяятимуть в нічному небі від двох метеорних потоків: Південних дельта-Акваридов і альфа-Каприкорнидов.

Також синоптики прогнозують, що у серпні в Україні можливі заморозки.

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