Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень

Минулого тижня ціни на ринку дизпалива і бензину почали стрімко зростати. Експерти прогнозують, що така тенденція може зберегтится і найближчим часом. Про це пише "Сегодня" з посиланням на експертів заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцев, аналітика ринку скрапленого газу Артема Куюна та директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна.

Що змінилося за тиждень

Тренд на підвищення вартості палива, що почався місяць тому, знову показав себе повною мірою: по бензинах і дизпаливу ціни зросли в середньому майже на 30 коп./л. А в окремих регіонах – на 50 і більше коп./л. Газ теж подорожчав, але менше – на 12 коп./л. Тиждень тому зростання цін на газ було до 50 коп./л.

У Києві та області темпи подорожчання були вищими за середні – близько 50 коп./л.

Різниця між найвищими та найнижчими цінами, в залежності від регіону, збільшилася за всіма видами палива, крім автогазу.

А-92 розкид цін збільшився до 18,2% (3,70 грн/л, плюс 29 коп./л), було 16,9%, по А-95 – збільшився до 16,5% (3,53 грн/л, плюс 25 коп./л), було 15,5%, по дизелю збільшився до 15,5% (3,25 грн/л, плюс 24 коп./л), було 14,5%. Автогаз розкид цін зменшився до 8,9% (0,99 грн/л, мінус 3 коп./л), було 9,1%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 21,82 грн/л (подорожчання на 28 коп./л), найвища – в Луганській області – 24,06 грн/л (подорожчання на 45 коп./л), найнижча – у Сумській області – 20,36 грн/л (подорожчання на 16 коп./л).

У Луганській області ціна літра А-92 вже перевалила за 24 грн, в той час як в більшості областей ціни в коридорі 22,60-23 грн/л, а в Сумській і Чернігівській ним ще можна заправитися дешевше 21 грн/л.

У Києві вартість бензину А-92 – 22,80 грн/л (плюс 39 коп./л).

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 22,87 грн/л (подорожчання на 29 коп./л). Найвища ціна – в Луганській області – 24,89 грн / л (подорожчання на 41 коп. / Л), найнижча – у Сумській області 21,36 грн/л (подорожчання на 16 коп./л). У більшості областей ціни пербувають в коридорі 22,75 – 23,40 грн/л. У трьох областях – Чернігівській, Харківській та Сумській – А-95 коштує нижче 22 грн/л.

У Києві вартість бензину А-95 – 24,73 грн/л (плюс 41 коп./л).

Ціни на ДТ

Середня ціна по Україні – 22,30 грн/л (подорожчання на 29 коп./л). Найвища ціна – в Луганській області – 24,19 грн/л (подорожчання на 45 коп./л), найнижча – у Сумській області – 20,94 грн/л (подорожчання на 21 коп./л). Це області-"антиподи": Луганщина – єдина, де ДТ коштує дорожче 24 грн/л, а Сумщина – єдина, де ДТ коштує дешевше 21 грн/л.

У більшості областей ціна на дизпаливо в межах 22,10 до 22,80 грн/л, в шести ще можна заправитися дешевше 22 грн/л, але вже дорожче 21,50.

У Києві вартість дизпалива – 23,84 грн/л (плюс 43 коп./л).

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 11,70 грн/л (подорожчання на 12 коп./л), найвища – в Одеській області – 12,12 грн/л (подорожчання на 13 коп./л), найнижча – в Чернігівській області – 11,13 грн/л (подорожчання на 16 коп./л). Чернігівщина – стала останньою областю, в якій ціна газу перевалила за 11 грн/л. А Одеська і Миколаївська – першими областями за місяць, в яких газ вже коштує дорожче 12 грн/л. В інших областях ціна знаходиться в коридорі 11,20-11,96 грн/л.

У Києві вартість газу – 11,84 грн/л (плюс 5 коп./л).

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що темпи підвищення цін пришвитдшилися насамперед через подальше зниження курсу гривні по відношенню до долара.

"Ціни пішли вгору не стільки через те, що гривня подешевшала, як з-за очікування її подальшої девальвації, – говорить Геннадій Рябцев. – Ринок поки не розуміє, коли зупиниться курс і це стало головним чинником зростання цін на минулому тижні. У вартість трейдери закладають в тому числі ризики подорожчання долара, адже до 80% у нас імпортується".

Сергій Куюн додав, що, другим фактором, що впливає на подорожчання палива, є те, що на ринку поступово продовжує реалізовуватися накопичення потенціалу зростання роздрібних цін.

"Зростання роздрібних цін почалося в кінці червня, з того моменту вони виросли в середньому на 90 коп./л, – нагадав Сергій Куюн. – Оператори, що працюють в економ-сегменті, за 24-27 липня підвищила вартість бензину і ДТ на 10-70 коп./ л. Мережа станцій "Авантаж" підвищила ціни на всі види палива на 50 коп./л: бензин марки А-95 подорожчав до 20,45 грн/л, А-92 – до 19,45 грн л, ДТ – до 19,45 грн/л. У мережі Prime дизпаливо подорожчало на 40 коп./л, бензини на 70 коп./л.

Мережа "БРСМ-Нафта" підвищила ціни на бензини на 30 коп./л, на ДТ – на 13 коп./л. Так ціна на А-95 збільшилася з 20,99 грн/л до 21,29 грн/л, А-92 – з 19,99 до 20,29 грн л, ДТ – до 19,94 грн/л. У мережі "Укргазвидобування" бензини подорожчали на 20 коп./л, ДТ залишилося на колишньому рівні (20,80 грн/л). З початку тижня середні ціни на бензин і дизельне паливо в мережах АЗС підвищилися на 30 коп./л".

Артем Куюн зазначив, що за 24-27 липня роздрібні мережі АЗС підвищили ціни на скраплений газ в межах 10-25 коп./л.

"WOG в середньому підвищила ціни на 19 коп./л, до 12,32 грн/л, в мережі SOCAR автогаз подорожчав на 24 коп./л, до 12,42 грн /л, – аналізує Артем Куюн. – Мережі АЗК "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Marshal, Mango, "Авантаж 7" і ще деякі регіональні – в середньому на 5-20 коп".

Експерт додав, що з 17 по 24 липня автогаз в опті подорожчав на 600-730 грн/т або на 4%. Цей потенціал також незабаром буде реалізований в роздробі.

Що може змінитися за тиждень

Сергій Куюн говорить, що на прийдешньому тижні підвищення цін на бензини і дизпаливо продовжиться.

"Потенціал зростання цін є, і він буде реалізовуватися. У найближчий тиждень у деяких мереж ще можливе зростання до 1 грн/л", – прогнозує Сергій Куюн.

Геннадій Рябцев також згоден, що ціни зростатимуть і надалі, але не так швидко.

"Перераховані фактори вказують на те, що за тиждень буде підвищення роздрібних цін в межах 50-60 коп./л", – уточнив Геннадій Рябцев.

Артем Куюн, в свою чергу, прогнозує, що на цьому тижні і на автогаз ціни будуть поступово підвищуватися.

"У липні закінчаться запаси, накопичені в червні, і вже на початку серпня можливий невеликий дефіцит газу. На прийдешньому тижні ціни ще зростуть на 20-30 коп./л", – очікує Артем Куюн.

Якщо це станеться, то в половині областей ціна автогазу перевалить за 12 грн/л.

Як повідомляли Українські Новини, зростання цін на бензин і дизельне паливо на автозаправних станціях (АЗС) директор з комерційних питань державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко пов'язує зі зростанням цін на нафту і зростанням курсу долара.

При цьому на заправках за останній місяць подорожчав автогаз.