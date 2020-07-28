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28 липня 2020, вівторок, 08:55 4
Суспільство 2020-07-28T09:38:58+03:00
Українські Новини
Святкові богослужіння до Дня Хрещення Русі: де і коли пройдуть служби в церквах України

Святкові богослужіння до Дня Хрещення Русі: де і коли пройдуть служби в церквах України

Ольга Фандорина
УПЦ КП, УПЦ МП, Релігія, ПЦУ, Християни, Богослужіння, День хрещення Київської Русі, Хрещення Русі
Володимирський собор зсередини. Фото: profidom.com.ua
Володимирський собор зсередини. Фото: profidom.com.ua

Сьогодні, 28 липня, в день Хрещення Русі 28 липня, святкові богослужіння пройдуть по всій Україні. У церквах вже підтвердили, що служби відбудуться - однак, без масових заходів та традиційних ресних ходів через коронавірусний карантин.

Українська православна церква (Київського патріархату), Православна церква України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) та Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) планують проводити святкові богослужіння.

В честь 1032-річчя Хрещення Русі українська православна церква (Київського патріархату), проведе святкове богослужіння на чолі з главою церкви Філаретом у Володимирському соборі.

"Ми будемо проводити службу у соборі", – сказали в церкві.

Водночас, УПЦ КП не планує проводити молебень 28 липня біля пам'ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в Києві.

Також 28 липня відбудеться святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом).

Про це повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Служба в 09:00 в Лаврі", - сказав він.

За його словами, святкове богослужіння відбудеться 28 липня.

Також він повідомив, що церква не запрошувала на богослужіння представників влади, але якщо вони виявлять бажання, то можуть прийти.

"Хто захоче, прийде. Всі люди можуть приходити. Їх (представників влади) спеціально ніколи не запрошували", – зазначив Климент.

Крім того, 28 липня в 9:00 Блаженніший Митрополит Епіфаній здійснить Божественну літургію з нагоди 1032-ї річниці Хрещення Русі-України. Також о 13:00 предстоятель Православної Церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом), здійснить молебень біля пам'ятника святому Володимиру.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня на честь великого київського князя, що правив Руссю з 979 до 1015 року, також у день Хрещення Русі 2020 відзначається свято Володимира

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