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  • Сьогодні святкують День Святого Володимира: привітання у віршах та картинках
28 липня 2020, вівторок, 08:42 18
Життя 2020-07-28T09:09:09+03:00
Українські Новини
Сьогодні святкують День Святого Володимира: привітання у віршах та картинках

Сьогодні святкують День Святого Володимира: привітання у віршах та картинках

Ольга Фандорина
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Привітання з Днем Володимира
Привітання з Днем Володимира

Сьогодні, 28 липня, на честь великого київського князя, що правив Руссю з 979 до 1015 року, також у день Хрещення Русі 2020 відзначається свято Володимира. Цього року святкуватимуть 1031 рік з моменту Хрещення Русі. Також чоловіки з цим іменем святкують сьогодні День ангела.  

Українські Новини зібрали привітання з Днем англела для Володимирів у віршах і прозі.

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Твоє ім'я Володя – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

 

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з Днем Владимираhttps://lifestyle.24tv.ua/ru/kartinki-s-dnem-vladimira-2020-pozdravlenija-s-dnem-angela-otkrytki_n1385087Привітання з Днем Володимира

Привітання з Днем ВолодимираПривітання з Днем Володимира

Привітання з Днем ВолодимираПривітання з Днем Володимира

Привітання з Днем ВолодимираПривітання з Днем Володимира

Раніше Українські Новини повідомляли, що до дня Хрещення Русі у Києві 28 липня відбудуться святкові богослужіння.

 

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