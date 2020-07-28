Сьогодні святкують День Святого Володимира: привітання у віршах та картинках

Сьогодні, 28 липня, на честь великого київського князя, що правив Руссю з 979 до 1015 року, також у день Хрещення Русі 2020 відзначається свято Володимира. Цього року святкуватимуть 1031 рік з моменту Хрещення Русі. Також чоловіки з цим іменем святкують сьогодні День ангела. Українські Новини зібрали привітання з Днем англела для Володимирів у віршах і прозі. Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров'я, Мудрістю благословляє, Добром і любов'ю! *** Твоє ім'я Володя – найкраще із імен, Яким тебе благословила мати, І ангел взяв тебе під свій покров, Щоб до кінця життя оберігати! Хай він з тобою разом довгий шлях пройде, З тобою разом хай сумує і радіє, Ти вір йому, бо він не підведе, На нього завжди буде й є надія! *** Бажаю казкових шляхів, Незабутніх миттєвостей, Завжди відмінних новин, Удачі щедрих подихів. Нехай, Володимире, день за днем Доля подарунками балує, Успіх чергує під вікном, І щастя трепетно цілує! *** Володимир – ти в нас боєць, І в роботі молодець! Люблять всі тебе дівчата, Липнуть всі, немов ти м’ята, Ти в нас гордий, не здаєшся, На любов не піддаєшся! Хай завжди тобі везе, І в житті буде усе! Привітання з Днем Володимира Привітання з Днем Володимира Привітання з Днем Володимира Привітання з Днем Володимира Раніше Українські Новини повідомляли, що до дня Хрещення Русі у Києві 28 липня відбудуться святкові богослужіння.