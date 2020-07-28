Сьогодні святкують День Святого Володимира: привітання у віршах та картинках

Сьогодні, 28 липня, на честь великого київського князя, що правив Руссю з 979 до 1015 року, також у день Хрещення Русі 2020 відзначається свято Володимира. Цього року святкуватимуть 1031 рік з моменту Хрещення Русі. Також чоловіки з цим іменем святкують сьогодні День ангела.

Українські Новини зібрали привітання з Днем англела для Володимирів у віршах і прозі.

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Твоє ім'я Володя – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання з Днем Володимира

Привітання з Днем Володимира

Привітання з Днем Володимира

Привітання з Днем Володимира

Раніше Українські Новини повідомляли, що до дня Хрещення Русі у Києві 28 липня відбудуться святкові богослужіння.