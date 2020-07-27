Зеленський створив ще одну військово-цивільну адміністрацію

Тоді як командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години перемир'я, Президент Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську Луганської області.

Про це сказано в указі №293 від 27 липня, передають Українські Новини.

"На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області", — сказано в ньому.

Також указом доручено командувачу Об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити заходи, пов'язані із створенням військово-цивільної адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Також президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.