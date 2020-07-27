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  • Три знаки зодіаку зіштовхнуться з перешкодами в справах сьогодні, — астролог
27 липня 2020, понеділок, 05:00 11
Lifestyle 2020-07-27T10:15:03+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку зіштовхнуться з перешкодами в справах сьогодні, — астролог

Три знаки зодіаку зіштовхнуться з перешкодами в справах сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Астрологічний прогноз, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп на 27 липня 2020. Фото: pixabay.com
Гороскоп на 27 липня 2020. Фото: pixabay.com

У той час, як астрологи дають поради за місячним календарем, у понеділок Близнюки, Стрільці і Риби зіткнуться з перешкодами в справах, тоді, як у неділю в Овнів, Львів і Козерогів почалася біла смуга.

 Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 27 липня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У понеділок Близнюкам доведеться вирішувати багато різних справ. Зверніть увагу на свої доходи. Не найвдаліший час давати гроші в борг або інвестувати. У першій половині дня несподівано можуть виникнути складнощі у взаєминах з близькими. Вечір проведіть у компанії друзів чи однодумців, які поділяють ваші погляди.

Стрілець

Стрільців чекає не найкращий день. Справи будуть йти зі скрипом, можуть виникати непередбачені складності. Обставини будуть складатися не на користь представників цього знака, це змусить понервувати і виб'є з колії. У понеділок слід відмовитися від прийняття важливих рішень. У цей день будьте обачні з грошима, висока ймовірність втрат, крадіжок.

Риби

У понеділок у Риб можуть виникати ситуації, коли оточення буде провокувати їх на сварки, будуть наполягати на своїй правоті. У цей день не слід йти на поводу в емоцій. Обставини можуть змінюватися, тому краще дотримуватися своїх поглядів і діяти так, як подобається самим Рибам. Перша половина дня буде вдалим часом для покупок. Можна витратити свої заощадження і зробити великі придбання. Увечері активно відпочивайте, займайтеся спортом.

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