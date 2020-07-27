Депутати просять Конституційний суд узаконити відвантаження нафти "Укрнафти" без оплати

визнати незаконними норми урядової постанови, які забороняють відвантаження покупцям нафти на аукціонах без отримання 100%-ої передоплати просять Конституційний суд України член комітету з правоохоронної діяльності Ігор Фріс ("Слуга народу"), а також ще 51 народний депуат, які звернулися до суду 24 липня. Про це повідомляє enkorr, посилаючись на текст конституційного клопотання, який опублікований на сайті суду.

Згідно з документом, його автори вважають, що наведена норма суперечить низці положень Конституції, "оскільки видавши її, Кабінет Міністрів України вийшов за межі своїх повноважень, врегулювавши підзаконним актом порядок і умови переходу права власності на виставлені на продаж нафта, газовий конденсат і скраплений газ, хоча такі питання мають визначатися виключно законами".

Крім того, на думку підписантів під документом народних депутатів, оспорюване розпорядження передбачає нерівні конкурентні умови для учасників ринку нафти і газу.

Серед підписантів звернення до Конституційного суду близькі до лідера групи "Приват" Ігоря Коломойського депутати – Ольга Василевська-Смаглюк (раніше подавала поправки щодо уніфікації ставок акцизного податку) і Ганна Скороход (автор поправок щодо протидії законопроєкту щодо "зелених тарифів", активно лобіюються групою "Приват").

Як наголошується, саме на порушення цієї норми будується кримінальне провадження Національного антикорупційного бюро, яке з 2015 р. розслідує виведення коштів з "Укрнафти" за допомогою безоплатного відвантаження нафти п'яти афілійованим з "Приватом" компаніям на аукціонах березня-липня 2015 р.

З 2017 р. визнати незаконним цю норму намагалася афільована з групою "Приват" компанія "Інсігнія Резорт". У 2018 р. їй вдалося виграти у уряду в першій і в другій інстанціях, але в лютому 2019 р., після того як справа набула НАБУ, Верховний суд анулював рішення судів попередніх інстанцій.

Після цього безпосередньо сама "Укрнафта" домагалася від Верховного суду для перегляду рішення суду за позовом "Інсигнії Резорт", стверджуючи, що її права були порушені. 22 жовтня 2019 р. Верховний суд відмовив "Укрнафті" у перегляді свого рішення по цій справі.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрнафта" готується подарувати "Привату" ще 520 млн гривень.