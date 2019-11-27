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27 листопада 2019, середа, 16:38 249
Президент 2019-11-27T16:46:19+02:00
Українські Новини
Ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде, – Зеленський

Ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде, – Зеленський

Володимир Зеленський, Президент України, Електроенергія, Зелений тариф
Володимир Зеленский. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленский. Фото: Офіс Президента

Ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде, ми не робитимемо жодних кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу в Україні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Українсько-литовському економічному форумі.

"Ми поважаємо кожного інвестора, який вже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від напрямку бізнесу, від ресторанного до сектора зеленої енергетики. Ми не будемо робити жодних необдуманих кроків, помилки бувають, які б стосувалися ретроспективних змін в нашому законодавстві й погіршували би умови для ведення бізнесу в Україні", - сказав Зеленський.

Він також закликав литовських бізнесменів інвестувати в Україну.

"Окремо хочу звернутися до представників всіх литовських компаній, які присутні сьогодні тут у цьому залі. Сьогодні Україна є гарним місцем для інвестицій. Приємно, що останні роки литовські компанії не лише не залишили наш український ринок, а й продовжили розвивати свої інвестиційні проєкти. Ми вам дуже вдячні за це", - зазначив Президент України.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

Раніше Європейсько-Українське енергетичне агентство в своїй заяві зазначило, що у разі прийняття законопроекту народного депутата Андрія Геруса (фракція "Слуга народу") про внесення зміни до закону "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), яким пропонуються ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, інвестори будуть ініціювати провадження проти держави Україна в міжнародних арбітражних судах.

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