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22 липня 2020, середа, 12:17 478
Політика 2020-07-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка

Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка

Анна Рудык
Давид Жванія. Фото: zhvaniya.com
Давид Жванія. Фото: zhvaniya.com

Колишній народний депутат Давид Жванія, який в 2014 році входив в найближче оточення Петра Порошенка, заявив про те, що через тодішнього посла України у ФРН Павла Клімкіна передавав єврочиновникам хабар у розмірі 5 мільйонів євро за підтримку кандидатури Петра Порошенка на посаду президента України.

Про це він заявив у відео, розміщеному в Youtube.

"Безпосередньо я і Клімкін взяв участь у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка в якості кандидата на пост президента України з боку ЄС", - заявив він.

Колишній депутат також розповів, як Порошенко, Турчинов та інші лідери Майдану прийшли до влади в 2014 році. Він назвав колишніх соратників злочинним угрупованням, яке, за його словами, з самого початку ставило за мету захопити владу для особистого збагачення.

"Ми фінансували Майдан, ми підігрівали протестні настрої в ЗМІ, зривали мирні ініціативи влади, вели сепаратні переговори з депутатами Партії регіонів, вели переговори з іноземними посольствами. У групу входили Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Кожен з яких долучив своє угруповання. Турчинов, наприклад, привів Пашинського і Парубія", - заявив він.

Жванія запевнив, що готовий дати свідчення органам слідства за всіма цими фактами.

"Порошенко за час перебування при владі отримав корупційним шляхом приблизно 4 мільярдів доларів", - запевняє його колишній соратник.

Він також підтвердив, що подавав позов в Окружний адмисуд Києва на заборону виїзду з країни колишнім керівникам. І не відкликав цей позов, як стверджує зараз НАБУ, хоча на нього чинили сильний тиск Порошенко і його оточення.

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