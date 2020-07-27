ЗМІ назвали імена дев'ятьох сепаратистів, які розстрілювали жителів Слов'янська 2014

В Слов'янську незадовго до того, як в липні 2014 року місло було звільнено українськими військами від бойовиків-сепаратистів, сталася серія позасудових розстрілів українців. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Основою для розслідування стали документи, знайдені в кабінетах лідерів бойовиків, інформація з відкритих джерел, а також бесіди з десятками передбачуваних жертв тортур, свідками і родичами загиблих.

Крім розслідування, "Радіо Свобода" також опублікувало документи з протоколами "військово-польових трибуналів", згідно з яким сепаратисти розстрілювали людей. Архів з оцифрованими документами доступний на сайті видання. Журналісти, які проводили розслідування, вважають, що згідно з наданими ними даними, може йтися про військові злочини, скоєні бойовиками.

Глава бойовиків Ігор Гиркін, також відомий як "Стрєлков", колишній офіцер ФСБ, навесні 2014 року створив Слов'янську "військово-польові трибунали", які діяли на основі закону, придуманого Йосипом Сталіним і прийнятого в СРСР влітку 1941 року. За "тяжкі" злочин, згідно з цим законом, проводилася страта. "Трибунали" в окупованому Слов'янську засуджували людей до смертної кари за вбивства, так і за дрібні крадіжки. Розслідування журналістів встановило особи сімох з дев'яти осіб, які брали участь у цих судах".

"Достовірність цих документів і достовірність їх змісту була верифікована репортерами, журналістами Радіо Свобода, колишніми працівниками адміністрації Слов'янська і деякими людьми, згаданими в самих документах", – йдеться в тексті розслідування.

У розслідуванні йдеться про 30-річного Олексія Пічко, засудженого до розстрілу за те, що він вкрав з будинку сусіда дві сорочки і пару штанів. "32-річний Дмитро Славов і 25-річний Микола Лук'янов, були заарештовані своїми ж товаришами по зброї за звинуваченням у мародерстві, озброєне пограбування, викрадення людини, залишення бойових позицій і спробі перешкодити розслідуванню", – йдеться у розслідуванні про двох українців, які воювали на боці сепаратистів.

Накази про розстріли людей, підписані Ігорем Гиркиным. Скріншот Радіо Свобода

Видання зазначає, що люди, які брали участь у діяльності "трибуналів", досі залишалися невідомими ЗМІ, а їх роль у діяльності цих судів" – неясною. Так, під час розслідування з'ясувалося, що один із соратників Гиркіна був пов'язаний з Владиславом Сурковим, одним з найближчих помічників президента Росії Володимира Путіна, а інший – командувачем силами бойовиків на Донбасі. Всі ці люди сьогодні знаходяться або в Росії, де вони отримали російські паспорти, або на території України, яку нині контролюють сепаратисти.

Серед них Віктор "Нос" Аносов глава військової поліції" Гиркіна, який, незважаючи на рішення двох інших "суддів" відправити Пічка на передову, керуючись вищезазначеним указом ПВР СРСР "Про воєнний стан" від 22.06.1941, вирішує застосувати вищу міру покарання – розстріл. Нині Аносов займається підприємництвом в анексованому Криму. Примітно, що деякі із згаданих у розслідуванні, крім своєї участі в "трибунали", одночасно виступали і "адвокатами" підсудних.

"Перед стратою жертвам зав'язували очі і обмотували голову фольгою (...). Потім їх вбивали пострілом у потилицю з автоматичної зброї", – наводяться свідчення очевидців в тексті Радіо Свобода.

Ще як мінімум троє осіб, не зазначених у знайдених документах, були страчені за наказом Гиркіна. Серед них депутат міської ради Горлівки Володимир Рибак, який намагався зняти з будівлі міськради прапор сепаратистів. Відомо лише про один випадок, коли обвинувачений був виправданий. Ще одна людина, згідно з документами, була розстріляна, але журналістам вдалося розшукати її – виявилося, що чоловік живе у Слов'янську, і називає себе "єдиним вижившим" серед засуджених" "трибуналами" Гиркіна.

"Страта за дрібний злочин навряд чи може відповідати вимогам чесного суду. У цій справі містяться ознаки військового злочину", – говорить про це розслідуванні провідний експерт з міжнародного права в галузі захисту прав людини Уейн Джордаш.

Імена решти учасників "трубуналов", названих в розслідуванні: В'ячеслав "Балу" Апраксимов, Михайло "Сивий" Миколаїв, Юрій "Адвокат", Олександр "Зубр" Зюбанов, Сергій "Трифон" Трифонов, Павло "Скажений" Воловий, Сергій "Абвер" Здрылюк, "Берія" (ім'я та прізвище невідомі).

Нагадаємо, що Ігорю Гиркіну (Стрєлкову) офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Крім того, Ігорю Гиркіну (Стрєлкову) в Нідерландах пред'явили звинувачення щодо рейса MH17.