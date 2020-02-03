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  • У Нідерландах чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення, — росСМИ
03 лютого 2020, понеділок, 18:35 5
Політика 2020-02-03T18:37:06+02:00
Українські Новини
У Нідерландах чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення, — росСМИ

У Нідерландах чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення, — росСМИ

Кира Молчанова
MH-17, Malaysia Airlines, Ігор Гіркін, катастрофа МН17
Літак MH17. Фото: Telegram/Порошенка
Літак MH17. Фото: Telegram/Порошенка

Після того, як слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing рейсу МН17, Національна прокуратура Нідерландів 3 лютого пред'явила звинувачення Ігорю Гирикну, Сергію Дубинскому, Олегу Пулатову і Леоніду Харченку. Їх викликали для слідчих дій. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на адвоката одного з обвинувачених Олену Кутьіну.

"Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала чотирьох підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених – Пулатова Олега Юлдашовича – буде захищати міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського", – сказала адвокат.

За її словами, адвокатська група буде працювати у відповідності з усіма нормами міжнародного права. Вона висловила сподівання, що розгляд справи в суді Нідерландів буде незалежним і об'єктивним.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Державна прикордонна служба затримала колишнього бойовика, який здійснював охорону місця аварії літака Malaysia Airlines рейсу МН17. Пізніше суд заарештував охоронця місця катастрофи за підозрою в участі в угрупованні "ДНР".

Пасажирський Boeing компанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 році здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Літак збили в небі над непідконтрольною частиною Донбасу. В результаті загинули 298 людей з 10 країн. Слідство підтвердило, що літак збили ракетою "Бук", привезеною на окуповану територію Донбасу з Росії.

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