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27 липня 2020, понеділок, 21:00 7
Суспільство 2020-07-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
Пекельна спека до +34 повертається, але дощі не відступлять. Прогноз погоди на 28 липня

Пекельна спека до +34 повертається, але дощі не відступлять. Прогноз погоди на 28 липня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

За прогнозом погоди на вівторок, 28 липня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+31 градус, вночі +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці подекуди туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +29...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, вночі місцями сильний дощ, подекуди грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

27 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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