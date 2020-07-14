Археологи знайшли в Єгипті мумії підданих цариці Клеопатри

В Єгипті археологи зробили сенсаційне відкриття, виявивши мумії двох підданих осіб цариці Клеопатри. Про це повідомляє The Guardian.

Знахідка зроблена на території давньоєгипетського храму Тапосирис Магна. За словами археологів, саме вона може підказати, де знаходиться могила правительки Єгипту, і показує важливість некрополя, який пов'язаний з давньою царицею Єгипту.

Наголошується, що знайдені мумії в поганому стані, бо в некрополь потрапила вода попри те, що похоронна камера не підіймалася протягом 2 тисяч років.

Мумії спочатку були повністю покриті сусальним золотом. У стародавні часи це вважалося розкішшю, доступною лише представникам вищих верств суспільства. Археологи припускають, що, можливо, ці дві людини взаємодіяли з самої Клеопатрою.

"Попри те, що зараз вони покриті пилом від 2 тисяч років під землею, в той час ці мумії були б дивовижними. Сусальне золото показує, що вони були б ... важливими членами суспільства", – розповів доктор Гленн Годенхо, старший викладач єгиптології університету Ліверпуля.

Мумії були освічені рентгеном, і вчені прийшли до висновку, що при житті це були чоловік і жінка. На одній з мумій зображений скарабей, що символізує відродження, намальований на золотому листі.

За твердженнями істориків і археологів, цариця Клеопатра була похована в Олександрії, де вона народилася і правила у своєму палаці. Інші припускають, що її місце останнього спочинку може бути на відстані близько 45 км від міста, в древньому храмі Тапосирис Магна, який був побудований його предками в дельті Нілу.

Як повідомляли Українські Новини, в одному з молодих міст Ізраїлю виявили найдавніший мегаполіс, схожий на стародавній Нью-Йорк.

Крім того, раніше єгипетські археологи виявили гробницю, в якій 4,4 тисячі років тому була похована жриця.