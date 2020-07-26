В Києві знизилася кількість нових випадків COVID-19. У якому районі столиці хворіють найбільше

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 25 липня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 95 осіб до 7 620.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу ще у 95 жителів Києва виявили коронавірус. На сьогодні в столиці вже 7 620 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Згідно з повідомленням, захворіли 40 жінок у віці від 18 до 82 років.

Також захворіли 49 чоловіків у віці від 19 до 82 років і 6 хлопчиків від 3 до 14 років.

Серед хворих двоє медиків.

В лікарні столиці госпіталізовано 10 осіб, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі - 18, у Шевченківському - 13, у Печерському районі - 11 випадків", - зазначив Кличко.

Кількість активних хворих у Києві станом на ранок 26 липня становить 4 743 людини, з початку епідемії 2 748 людина видужала, 129 чоловік померло.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 24 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 129 осіб до 7 525.

25 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 920 до 64 849, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 605 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 16,8%, кількість нових летальних випадків - на 21%.