Ціна на електроенергію в Україні зросла на 13%

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 20 липня збільшилася на 13,5%, або на 168 гривень/МВт-год до 1 413,54 гривень/МВт-год порівняно з 13 липня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 0,7%, або на 12,1 гривень/МВт-год до 1 707,8 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (45,22 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (2,55 євро/МВт-год) в 17,7 раза, у Швеції (15,09 євро/МВт-год) - в 3 рази, у Данії (30,51 євро/МВт-год) - на 32,5%, у Франції (35,42 євро/МВт-год) на 21,7%, в Німеччині (32,96 євро/МВт-год) - на 27,1%, в Австрії (33,58 євро/МВт-год) на 25,7%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії скоротилася на 3%, або на 1,11 євро/МВт-год до 34,97 євро/МВт-год (1 093 гривні/МВт-год згідно з курсом НБУ на 20 липня).

Як повідомляли Українські Новини, пов'язані з Ігорем Коломойським, за час президентства Володимира Зеленського продали державній компанії "Центренерго" не менш ніж 1,5 млн тонн.вугілля. В основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.

Також державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн гривень доходу за продаж електроенергії за цінами, нижчими, ніж на ринку.