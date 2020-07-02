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02 липня 2020, четвер, 06:45 7
Суспільство 2020-07-02T08:45:18+03:00
Українські Новини
Сьогодні відкриваються кінотеатри: зал має бути заповненим не більш як на половину

Сьогодні відкриваються кінотеатри: зал має бути заповненим не більш як на половину

Ирина Николенко
Карантин, Кінотеатри, відкриття кінотеатрів
Кінотеатри відновлюють роботу. Фото: freepik
Кінотеатри відновлюють роботу. Фото: freepik

Сьогодні, 2 липня, відновлюють роботу кінотеатри в той час, як Київ посилив карантин та заборонила роботу кафе і розважальних центрів після 22.00.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Рішення про відкриття кінотеатрів було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 25 червня з дотриманням кількох умов. Так, наповненість в залі не має перевищувати 50%.

"Пропонуємо... ввести заборону роботи кінотеатрів до 1 липня, а з 2 липня – дозволити їх роботу з наповненістю не більш як 50 відсотків і за умови дотримання інших чітких вимог", – йдеться в повідомленні.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час карантину в Києві готелі повністю відновили роботу з дотриманням карантинних заходів. Готельєри мали забезпечити можливість онлайн реєстрації, щоб уникнути черг на рецепції і запобігати скупчення відвідувачів в холах, вестибюлях, ліфтових холах, ліфтах (не більше 1 людини на 5 кв. метрів).

В Києві відновили роботу басейни, які можна відвідувати індивідуально, а також вихованці спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки.

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