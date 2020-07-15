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15 липня 2020, середа, 15:33 8
Світ 2020-07-15T16:15:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні Мальдіви відкривають кордони для туристів без самоізоляції

Відсьогодні Мальдіви відкривають кордони для туристів без самоізоляції

Елизавета Кесельман
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Відпустку на Мальдівах. Фото: pixabay
Відпустку на Мальдівах. Фото: pixabay

Тоді як Західна Європа повертає карантинні обмеження, сьогодні, 15 липня, Мальдіви відкривають свої кордони для туристів без обов'язкової самоізоляції та проходження тесту на коронавірус. Про це повідомляє Міністерство туризму Республіки Мальдіви.

Як заявили у відомстві, для поїздки туристам необхідно буде підтвердити бронь в готелі, на курорті або круїзному кораблі, який зареєстрований на сайті відомства.

"Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на кількох курортах відразу в цей період буде обмежено", — сказано в повідомленні.

Незважаючи на скасування обов'язкового тесту і самоізоляції, туристи з симптомами ГРВІ при перетині кордону повинні будуть зробити ПРЛ-тест на коронавірус.

Також місцева влада зможе проводити вибіркове тестування, яке буде безкоштовним для гостей.

Як повідомляли Українські Новини, Угорщина пом'якшила вимоги до в'їзду українців.

Тим часом МОЗ має намір переглянути критерії поділу країн на "червону" та "зелену" зони.

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