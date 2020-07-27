У Великобританії для боротьби з коронавірусом хочуть обмежити рекламу фастфуду

У той час, як ВООЗ повідомляє, що коронавірус має тваринне походження, у Великобританії хочуть обмежити рекламу харчових продуктів, що містять багато жиру, цукру і солі, в рамках заходів з боротьби з ожирінням у країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, повідомляється, що таким чином уряд хоче розв'язатити проблему ожиріння в країні, яке вважається одним з факторів схильності до Covid-19.

Зокрема, британський Департамент охорони здоров'я і соцзабезпечення має намір заборонити рекламу нездорової їжі на телебаченні та в інтернеті до 21:00.

Крім того, уряд планує заборонити рекламні акції, які пропонують безкоштовні солодощі в обмін на покупку, а також розширити перелік харчових продуктів, на яких обов'язково повинен бути ярлик із кількістю калорій.

"Схуднути складно, але варто внести невеликі зміни, і ми всі можемо стати стрункими і здоровими... Якщо кожен внесе свою лепту, ризики для нашого здоров'я знизяться", - сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Як повідомляли Українські Новини, учені визначили три фактори зараження COVID-19, серед них є ожиріння.

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