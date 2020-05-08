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  • Вчені визначили три фактори зараження на COVID-19. Серед них є ожиріння
08 травня 2020, пʼятниця, 12:29 10
Наука 2020-05-08T13:30:03+03:00
Українські Новини
Вчені визначили три фактори зараження на COVID-19. Серед них є ожиріння

Вчені визначили три фактори зараження на COVID-19. Серед них є ожиріння

Елизавета Кесельман
Зайва вага, Паління, Дослідження, ожиріння, Коронавірус, Смерть від коронавірусу
Дослідження. Фото: pixabay
Дослідження. Фото: pixabay

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що коронавірус має тваринне походження. Тим часом, британські вчені провели дослідження, в ході якого визначили чинники, що підвищують ризики зараження коронавірусом. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, вчені університету Глазго проаналізували дані понад 428 тисяч осіб, серед яких близько 340 тисяч є інфікованими COVID-19.

Так, експерти змогли виділити три основних фактори, що впливають на зараження коронавірусом і госпіталізацію.

Основним фактором для пацієнтів стало ожиріння, після нього куріння, і в кінцевому підсумку – повільна ходьба.

"Звичайно, ми робимо висновки з того, що бачимо, ІМТ [індекс маси тіла] є частиною картини", - сказав доктор Пол Уелш, лектор Інституту серцево-судинних та медичних наук в Університеті Глазго.

"Попередні дослідження дійсно були зосереджені на тому, коли пацієнти знаходяться в лікарні, яким у кінцевому підсумку потрібна вентиляція, і які врешті-решт вмирають. І ми бачили в багатьох дослідженнях, що пацієнти з ожирінням мають тенденцію прогресувати гірше", – зазначив він.

Доктор Уелш розповів, що його команда виявила, що при кожному збільшенні індексу маси тіла на чотири з половиною одиниці ризик смерті від коронавірусу збільшується приблизно на 25 відсотків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше американські медики зробили висновок, що 80% хворих коронавірусом вмирають при підключенні до апаратів ШВЛ.

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