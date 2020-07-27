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  • В американському штаті Техас вирує потужний ураган Ханна. Трамп увів надзвичайний стан
27 липня 2020, понеділок, 09:06 13
Америка 2020-07-27T11:00:03+03:00
Українські Новини
В американському штаті Техас вирує потужний ураган Ханна. Трамп увів надзвичайний стан

В американському штаті Техас вирує потужний ураган Ханна. Трамп увів надзвичайний стан

Ирина Николенко
Ураган, Негода, надзвичайна ситуація, Ураган Ханна

У той час, як в Україні синоптики прогнозують тропічні зливи, у штаті Техас у США вирує потужний ураган Ханна, який залишив без світла понад 200 тисяч будинків. Внаслідок негоди президент Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у регіоні, повідомляє видання "DW", передають Українські Новини.

Тропічний шторм Ханна, який сформувався над Атлантикою, досяг узбережжя США. Швидкість вітру досягала 64 км на годину, максимальна швидкість всередині стихії – 150 км на годину.

У результаті негоди без світла залишилися понад 200 тисяч будинків. Крім того, через сильні дощі підтоплено райони.

Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штаті Техас. Крім того, губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в 32 прибережних округах штату.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Марокко два потужних торнадо пронеслися біля житлових кварталів.

В Іспанії через ураган Глорія загинуло 13 осіб, також зниклими безвісти вважаються чотири людини.

Потужний ураган Сабіне накрив Німеччину, метеорологи попередили про небезпеку місцевих жителів.

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