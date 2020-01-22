В Іспанії вирує сніжний шторм: однією з жертв стихії став українець

Тим часом як в Іспанії оголосили надзвичайне положення в зв'язку з погіршенням клімату, шторм "Глорія" забрав життя п'ятьох людей, і серед жертв виявився громадянин України. Про це повідомляє агентство Europa Press. Тіло 55-річного українця без ознак життя виявили біля торгового центру у муніципалітеті Каркайшент (Валенсія). Правоохоронці вважають, що причиною смерті стали погодні умови. Першим загиблим через "Глорію" став 44-річний чоловік у муніципалітеті Аллер, недалеко від зимового курорту Сан-Ісідро (Леон). Також через стихію у Педро Бернардо (Авіла) помер інший 63-річний чоловік з Мадрида - на нього впала черепиця з-за сильного вітру. Інцидент стався поряд з його будинком. Вранці в результаті переохолодження в валенсійському місті Гандія в околицях парку Эстасьо померла 54-річна жінка без певного місця проживання. Також в Моиксенте (Валенсія) помер чоловік близько 70 років, що підтверджують джерела в Міністерстві охорони здоров'я, які вказали, що доведеться чекати розтину, щоб визначити точну причину смерті. Іспанію засипало снігом. Фото\/Twitter Засніжена Іспанія. Фото: Facebook\/N332 У Східній Іспанії через негоду і сильні снігопади влада п'яти провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. У деяких районах пориви вітру сягали 130 км\/год. Шторм в Іспанії. Фото: Twitter\/Daily Mirror Хвилі зносили все на своєму шляху. Фото:Twitter\/CallanGranny Шторм і сніг в Іспанії. Фото: Twitter\/@MyCityBeat На морі піднялися хвилі до 7 м заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці і Форментере. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=LOKignAsxOE" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, у Францію, Іспанію і Португалію прийшов ураган: загинуло 8 осіб. Нагадаємо, для частини України оголосили штормове попередження.