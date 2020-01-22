В Іспанії вирує сніжний шторм: однією з жертв стихії став українець

Про це повідомляє агентство Europa Press.

Тіло 55-річного українця без ознак життя виявили біля торгового центру у муніципалітеті Каркайшент (Валенсія). Правоохоронці вважають, що причиною смерті стали погодні умови.

Першим загиблим через "Глорію" став 44-річний чоловік у муніципалітеті Аллер, недалеко від зимового курорту Сан-Ісідро (Леон).

Також через стихію у Педро Бернардо (Авіла) помер інший 63-річний чоловік з Мадрида - на нього впала черепиця з-за сильного вітру. Інцидент стався поряд з його будинком.

Вранці в результаті переохолодження в валенсійському місті Гандія в околицях парку Эстасьо померла 54-річна жінка без певного місця проживання. Також в Моиксенте (Валенсія) помер чоловік близько 70 років, що підтверджують джерела в Міністерстві охорони здоров'я, які вказали, що доведеться чекати розтину, щоб визначити точну причину смерті.

Іспанію засипало снігом. Фото/Twitter

Засніжена Іспанія. Фото: Facebook/N332

У Східній Іспанії через негоду і сильні снігопади влада п'яти провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. У деяких районах пориви вітру сягали 130 км/год.

Шторм в Іспанії. Фото: Twitter/Daily Mirror

Хвилі зносили все на своєму шляху. Фото:Twitter/CallanGranny

Шторм і сніг в Іспанії. Фото: Twitter/@MyCityBeat

На морі піднялися хвилі до 7 м заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці і Форментере.

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Як повідомляли Українські Новини, у Францію, Іспанію і Португалію прийшов ураган: загинуло 8 осіб.

Нагадаємо, для частини України оголосили штормове попередження.