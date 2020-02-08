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08 лютого 2020, субота, 23:46 5
Європа 2020-02-08T23:47:47+02:00
Українські Новини
На Німеччину насувається потужний ураган "Забіне"

На Німеччину насувається потужний ураган "Забіне"

Валерия Драгомирова
Рятувальники, Ураган Забіне, Ураган, Німеччина
Ілюстрація ураган з космосу. Фото: NASA
Ілюстрація ураган з космосу. Фото: NASA

На Німеччину насувається сильний ураган "Забіне", який повинен обрушитися на країну в ніч з неділі на понеділок.

Про це повідомляє "DW".

"Буде небезпечно", - попередив метеоролог Андреас Фрідріх з Німецької метеослужби (DWD).


Очікується, що пориви вітру становитимуть від 100 до 175 кілометрів на годину.

На громадському транспорті очікуються серйозні перебої. Залізничний концерн Deutsche Bahn рекомендував пасажирам, які запланували поїздки в період з 9 по 11 лютого, перенести їх на інший час.

В аеропорту Кельн-Бонн закріплюють мобільні трапи і невеликі літаки, а великим транспортним літакам виробляють "штормову заправку" пальним, щоб зробити їх більш важкими.

Крім того, Міністерство освіти федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія дозволило директорам навчальних закладів і батькам самостійно вирішувати, чи відправляти дітей у школу.

Рятувальні і пожежні служби у німецьких містах приведені в стан підвищеної готовності.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії через масштабний ураган "Глорія" загинуло 13 осіб, 4 пропали безвісти.

Раніше на Францію, Іспанію і Португалію обрушився ураган: загинули 8 осіб.

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