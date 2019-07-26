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26 липня 2019, пʼятниця, 20:52 14
Зовнішня політика 2019-07-26T21:30:01+03:00
Українські Новини
Волкер з делегацією приїхав у зону бойових дій на Донбасі

Волкер з делегацією приїхав у зону бойових дій на Донбасі

Волкер в зоні ООС. Фото: ООС/Facebook
Волкер в зоні ООС. Фото: ООС/Facebook

Після того, як Президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі зі спецпредставником США Куртом Волкером, Волкер в п'ятницю відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС) і пункт пропуску "Станиця Луганська" в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у п'ятницю делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Під час візиту Волкер і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським.

Також делегація США відвідала пункт пропуску "Станиця Луганська" і поспілкувалася з місцевими жителями.

Волкер в зоні ООС. Фото: ООС/FacebookВолкер в зоні ООС. Фото: ООС/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, ОБСЄ отримало повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганській.

Тим часом Зеленський пообіцяв за місяць побудувати міст у Станиці Луганській.

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