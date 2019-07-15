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15 липня 2019, понеділок, 06:01 22
Життя 2019-07-15T10:00:03+03:00
Українські Новини
Місячний календар: в які дні планувати відпустку і зайнятися кар'єрою в липні

Місячний календар: в які дні планувати відпустку і зайнятися кар'єрою в липні

Місяць. Фото: pixabay.com
Місяць. Фото: pixabay.com

Місячний календар у третю неділю липня рекомендує зайнятися кар'єрою. Настане вдала місячна доба для вирішення службових питань. Період гарний для весіль та вечірок.

Раніше астрологи вже попереджали про небезпеку конфліктів 17 липня. Будьте обережні з різкими висловлюваннями, інакше можете надовго зіпсувати стосунки з оточуючими, пише Meteoprog.

22-23 липня будуть сприятливі для початку відпустки, поїздок і пошуку нової перспективної роботи.

Місячний календар на липень 2019, сприятливі дні:

18 липня, четвер - 17 місячний день. Щербатий Місяць у Водолії.

21 липня, неділя – 20 місячна доба. Щербатий Місяць у Рибах.

22 липня, понеділок - 21 місячний день. Щербатий Місяць в Овні.

23 липня, вівторок - 22 місячна доба. Щербатий Місяць в Овні.

24 липня, середа – продовження 22-го місячного дня. Щербатий Місяць в Овні.

Місячний календар на липень 2019, несприятливі дні:

16 липня, вівторок - 15 місячний день. Зростаюча Місяць у Козерозі.

17 липня, середа - 16 місячний день. Повний місяць у Водолії.

19 липня, п'ятниця - 18 місячний день. Щербатий Місяць у Водолії.

20 липня, субота - 19 місячний день. Щербатий Місяць у Рибах.

Місячний календар на липень 2019, рекомендації на кожен день:

Як повідомляли Українські Новини, після того, 2 липня пройшло сонячне затемнення, 17 липня українцям варто очікувати місячне затемнення яке може принести чимало неприємностей.

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