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21 липня 2020, вівторок, 09:00 13
Силові структури 2020-07-21T12:00:04+03:00
Українські Новини
Один український військовий загинув на Донбасі, ще один — зазнав поранення

Один український військовий загинув на Донбасі, ще один — зазнав поранення

Анна Рудык
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ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 20 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 17 разів. Загинув один український військовий, ще один зазнав поранення. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що окупанти обстріляли позиції українських військових з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ", недалеко від населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм міномети.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", неподалік Мар'їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам'янки, Гнутового, Водяного і Опитного збройні формування РФ застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"За минулу добу, в результаті обстрілу ворожих сил, на жаль загинув один український військовослужбовець, ще один солдат отримав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання. За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили двох загарбників. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не виявляли", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.

Також 19 липня бойовики 17 разів обстріляли позиції сил ООС, втрат не було.

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