На Донбасі окупанти вісім разів влаштовували провокації і втратили двох "бійців"

Вчора, 23 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що супротивник застосував заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети і стрілецьке озброєння.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", неподалік Старогнатівки супротивник двічі застосував станкові протитанкові й автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", біля Новотошківського, російсько-окупаційні війська використовували проти наших захисників заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів. А поблизу Причепилівки і Оріхового, противник вів вогонь по українських опорних пунктах з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників... За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців у результаті ворожого обстрілу не було. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню ... За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських вояків немає", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня на Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав поранення.

Також бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.