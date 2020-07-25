У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків зараження COVID-19. В якому районі хворіють найбільше

У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків зараження COVID-19. В якому районі хворіють найбі

Коронавірус в Києві за даними на 25 липня. Фото: pixabay

Коронавірус в Києві за даними на 25 липня. Фото: pixabay

В Києві в субботу, 24 липня, порівняно з попередньою добою кількість хворих коронавірусною інфекцією (COVID-19) збільшилася на 129 осіб до 7 525.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 129 осіб. На сьогодні в столиці вже 7 525 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Згідно з повідомленням, захворіли 68 жінок у віці від 21 до 77 років і 4 дівчинки від 1 року до 17 років.

Також захворіли 53 чоловіки у віці від 21 до 68 років та четверо хлопчиків від 6 до 15 років.

Захворіли в тому числі і двоє медиків.

В лікарні столиці госпіталізовано 19 осіб, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужав 81 людина, всього коронавірус подолали 2 748 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі - 22, у Солом'янському - 18, у Печерському та Голосіївському районах - по 16 випадків", - підкреслив Кличко.

Поширення коронавірусу в Києві за даними на 25 липня. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, до кінця карантину, який ввели в Україну через пандемію коронавірусу, залишилося 38 днів.