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25 липня 2020, субота, 08:23 7
Суспільство 2020-07-25T09:15:01+03:00
Українські Новини
До кінця карантину залишилося 38 днів. Які ослаблення діють в Україні

До кінця карантину залишилося 38 днів. Які ослаблення діють в Україні

Елена Новикова
Карантин, Продовження карантину, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Зняття карантину
Карантин в Україні. Фото: pixabay
Карантин в Україні. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 136-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через пандемію коронавірусної інфенції COVID-19.

22 липня на засіданні Кабмін прийняв рішення про продовження до 31 серпня адаптивного карантину.

До цієї дати залишилося 38 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

При цьому з 1 серпня в залежності від епідемічної ситуації регіони країни будуть поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

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