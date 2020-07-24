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24 липня 2020, пʼятниця, 12:46 7
Суспільство 2020-07-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 23 липня, у порівнянні з попереднім показником в Києві виявлено 118 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію до 7 396, померлих – 1 особа до 129.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Ще у 118 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. Один чоловік помер. На сьогодні в столиці вже 7 396 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Захворіли 52 жінки у віці від 18 до 84 років, 7 дівчаток у віці від 1 до 16 років, 57 чоловіків у віці від 18 до 69 років, а також 2 хлопчика у віці 9 місяців та 1 року.

В лікарні за минулу добу було госпіталізовано 13 осіб, решта знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Дарницькому районі - 27, Деснянському - 16, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському - по 12.

Одужали за минулу добу 121 людина.

Всього коронавірус подолали 2 667 киян.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 135-й день карантину в Україні, який ще триватиме до 31 серпня.

Тим часом 6 областей України не готові до карантинних пом'якшень, а Харківську область визнано такою, що відповідає критеріям для введення послаблень.

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Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла
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