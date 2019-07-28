У Києві розпочався хресний хід ПЦУ на чолі з Епіфанієм на честь дня Хрещення Русі

Близько 10 тис. парафіян Православної церкви України (в канонічній єдності із Вселенським патрірхатом, ПЦУ) завершили хресну ходу в центрі Києва.\r\nУ заході взяли участь багато священиків і прихильників ПЦУ з різних регіонів України.\r\nБагато віруючих приєдналося до ходи біля Михайлівського собору, а також по шляху слідування колони.\r\nТакож разом із парафіянами йшли колишній Президент Петро Порошенко і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.\r\nПатрульні поліцейські оцінили загальну кількість людей на заході в 10 тис.\r\nДійство тривало близько півгодини і завершилося о 12:00 біля пам'ятника князю Володимиру Великому.\r\nЗараз на Володимирській гірці предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить урочистий молебень з нагоди річниці Хрещення Русі.\r\nПредстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з 1031-ю річницею Хрещення України-Русі.\r\nПро це йдеться на сторінці митрополита в соцмережі facebook, передають Українські Новини.\r\n"Хто щиро прагне пізнати істину і втілити її в життя - може це зробити! Хто щиро бажає відкинути гріховне життя і досягти святості - не буде зупинений на цьому шляху ніякими обставинами. Працюємо сьогодні для розвитку церкви та України, боремося зі злом у собі і навколишньому світі, знаючи, що жодна добра справа не даремно, і все, чого не вистачає нам самим, Своєю благодаттю зміцнить і доповнить Господь. Зі святом!" - написав Епіфаній.\r\nПредстоятель ПЦУ підкреслив, що для того щоб вибрати правильний шлях у майбутнє, треба добре знати своє минуле.\r\nНагадаємо, в Києві почалися урочистості на честь Дня хрещення Русі.