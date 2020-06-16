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16 червня 2020, вівторок, 13:56 8
Фінанси 2020-06-16T16:30:03+03:00
Українські Новини
У Раді пропонують реструктуризувати борги за комунальні послуги

У Раді пропонують реструктуризувати борги за комунальні послуги

Кира Молчанова
Рада, комуналка, борги за комунальні послуги, Реструктуризація боргу
Борги. Фото: соцмережі
Борги. Фото: соцмережі

Верховній Раді 3 депутати пропонують передбачити обов'язкову реструктуризацію заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, яка буде накопичена станом на 1 жовтня поточного року.

Відповідний законопроєкт № 3613 у парламенті  був зареєстрований 9 червня, передають Українські Новини.

Згідно з положенням документа, передбачена реструктуризація заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги, що склалася перед управителем будинку, виконавцями житлово-комунальних послуг станом на 1 жовтня 2020 у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів за видами житлово-комунальних послуг.

Термін реструктуризації - 5 років.

Для реструктуризації заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг споживачі повинні будуть укласти з управителем, виконавцями житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірному погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

На споживачів, які підписали договір реструктуризації, буде поширюватися порядок нарахування субсидій на житлкомпослуги.

При цьому заборгованість споживачів, які протягом одного місяця з моменту перевищення встановленої Кабміном загальної суми заборгованості за видами житлово-комунальних послуг перед відповідним керуючим, виконавцем житлово-комунальної послуги не уклали договір про реструктуризацію заборгованості та не сплачують поточних платежів, стягується за рішенням суду.

Позивачі у справах про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, а також заявники при подачі заяви про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг будуть звільнені від сплати судового збору.

Автори законопроекту - депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв, Анатолій Костюх.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 4,3%, або на 2 824,7 млн гривень, до 63 125 млн гривень порівняно з березнем.

Згідно з дослідженням Міністерства розвитку громад і територій, заборгованість за комунальні послуги формують переважно споживачі, які не мають права на отримання субсидії.

11 депутатів пропонують Верховній Раді дозволити реструктуризацію боргів за спожитий газ теплопостачальних та теплогенерувальних підприємств, накопичених станом на 1 травня 2020 року.

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