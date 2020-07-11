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11 липня 2020, субота, 14:55 7
Політика 2020-07-11T16:15:01+03:00
Українські Новини
Випускники київської школи образили кримських татар і назвали Крим російським. Їх запросили в Меджліс

Випускники київської школи образили кримських татар і назвали Крим російським. Їх запросили в Меджліс

Кира Молчанова
Школа, школярі, Кримські татари, Публічні вибачення

Поки школи готуються до дистанційного навчання з нового навчального року, випускники школи №90 Києва записали відео з образами на адресу кримських татар і виклали його в інтернет. Після цього і школі, і випускникам довелося вибачатися перед Меджлісом.

На відео, яке досі доступно в інтернеті, підлітки після здачі ЗНО з історії ображають кримських татар. Крім того, діти зізнаються у своїй ненависті до ЗНО, історії та Українського центру оцінювання якості освіти.

"В рот е..л кримських татар", – сказав один зі школярів. Інший заявив, що "Крим – це Росія".

Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+!

Після того, як відео розійшлося по соцмережам, керівництво школи вибачилася за ролик.

"Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. Повною мірою поділяємо обурення проявом дискримінації", — йдеться в офіційному зверненні школи. Школярі, які записували відео, теж публічно вибачилися перед кримськими татарами.

В Меджлісі вибачення від школи та школярів прийняли. Його голова Рефат Чубаров закликав своїх співгромадян задовольнитися офіційними вибаченнями школи і дітей. Інцидент він вважає вичерпаним.

Крім того, він запросив випускників, які облаяли кримських татар, в Меджліс, де кожному з них лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зможе особисто вручити книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський очікує від кримських татар проект будівництва нової мечеті в Києві і готовий підтримати його.

Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство визнати депортацію з Криму кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу і приєднатися 18 травня, в День пам'яті жертв цього геноциду закликала до вшанування пам'яті невинних жертв злочинної депортації.

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