Нову велику мечеть збудують у Києві, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує від кримських татар проект будівництва нової мечеті в Києві та готовий підтримати його.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Президента за підсумками його зустрічі з представниками кримськотатарського народу з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передають Українські Новини.

"У Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент наголосив, що він чекає від кримських татар проект цієї мечеті та готовий підтримати його", - сказано в ньому.

Також Зеленський повідомив, що в найближчі дні планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Крім цього, на кордоні Херсонської області та анексованого Росією Криму, за його словами, буде побудовано великий хаб.

Глава держави також нагадав, що за підсумками домовленостей з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму.

У ході зустрічі Зеленський ініціював створення робочої групи з розв'язання проблем кримськотатарського народу.

Він зазначив, що робоча група повинна розглядати не тільки правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв підтримав цю ініціативу.

Крім того, на зустрічі з представниками кримськотатарського народу Зеленський повідомив, що Еміне Джапарова стане першим заступником міністра закордонних справ.

Президент мотивував це рішення тим, що представники кримськотатарського народу, на його думку, повинні бути представлені на найвищому дипломатичному рівні.

"Ми хочемо побудувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України. Я хотів би, щоб кожен почувався повноцінним громадянином, не забуваючи про історію та традиції свого народу. Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, а в діях, на законодавчому рівні", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, на будівлях ОПУ і Кабміну до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу проектують відеотрансляцію.

Тим часом, Європейський Союз заявив, що не визнає зараз і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією.