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24 липня 2020, пʼятниця, 20:53 13
Суспільство 2020-07-24T22:45:02+03:00
Українські Новини
В Острозькій психіатричній лікарні спалах коронавірусу. Інфекцію підтвердили у 12 осіб

В Острозькій психіатричній лікарні спалах коронавірусу. Інфекцію підтвердили у 12 осіб

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Коронавірус у дитячому садочку
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

В той час, як в Україні станом на 23 липня зафіксували 972 нових випадки інфікування коронавірусом, у Рівненській області Острозької психіатричної лікарні зафіксували спалах COVID-19.

Про це повідомляє "Суспільне", передають Українські Новини.

В Острозькій психіатричній лікарні коронавірус зафіксували в 10-ти пацієнтів і двох працівників. Про це повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Зокрема, підтвердили наявність коронавірусної інфекції у двох медичних сестер.

"Важких форм немає, контактні особи ізольовані. Медичні працівники – амбулаторно, а хворі – ізольовані. Зараз проводиться епідрозслідування. Я не хочу стверджувати, але, у зв'язку з забороною відвідування, то, як правило, в таких випадках заносить медперсонал", – повідомив він.

Загалом, в Острозькій психіатричній лікарні нині близько двох з половиною сотень пацієнтів і чотириста персоналу.

Раніше Українські Новини повідомляли, на Бердянській підстанції "швидкої" на коронавірусну інфекцію захворіли 10 працівників. Хворобу виявили після тестування ПЛР-методом.

Також у Тернополі в дитячому саду зафіксували коронавірус – у 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили інфекцію, а у Броварах у садочку - у 9 дітей.

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