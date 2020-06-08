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08 червня 2020, понеділок, 17:12 13
Суспільство 2020-06-08T19:00:01+03:00
Українські Новини
В Броварах зафіксували спалах коронавірусу у дитячому садку

В Броварах зафіксували спалах коронавірусу у дитячому садку

Елена Новикова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, коронавірус у Броварах, Коронавірус у дитячому садочку
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Броварах Київської області зафіксували спалах COVID-19 в дитячому садку "Калинка", в той час, як за даними на 8 червня у Київській області зареєстрували вже 1 812 випадків зараження COVID-19. Вірус знайшли у 9 дітей та 3 дорослих. 2 дитини госпіталізували, а решта лікуються амбулаторно.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу поінформувати, що вранці в суботу були відібрані зразки для проведення ПЛР-аналізу у всіх працівників закладу та дітей, які контактували з вихователькою, яка захворіла коронавірусом. За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявилися позитивними. Двоє дітей госпіталізовано в дитячу обласну лікарню в місті Боярка, інші хворі лікуються амбулаторно", — написав він.

Також Сапожко додав, що дитячий садок "Калинка" закритий на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, знаходяться на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків коронавірусу у падає другий день поспіль.

Крім того, у МОЗ назвали області, які не готові до переходу на другий етап пом'якшення карантину.

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