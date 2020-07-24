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24 липня 2020, пʼятниця, 19:34 11
Силові структури 2020-07-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Працівника Державного гемологічного центру України викрили на отриманні хабаря

Працівника Державного гемологічного центру України викрили на отриманні хабаря

Ирина Николенко
СБУ, затримання на хабарництві, Затримання на хабарі
Затримали працівника Державного гемологічного центру на хабарі. Фото: прокуратура Київської області
Затримали працівника Державного гемологічного центру на хабарі. Фото: прокуратура Київської області

У той час, як чиновнику із секретаріату Кабміну, якого спіймали на хабарі, призначили заставу, прокуратура Київської області викрила на хабарі в 3 тисячі доларів заступника директора Державного гемологічного центру України.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передають Українські Новини.

"За даними слідства, чиновник, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від підприємства неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі доларів США за надання витягу з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України ", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура затримала на хабарі працівника Державного гемологічного центру. Фото: прокуратура Київської областіПрокуратура затримала на хабарі працівника Державного гемологічного центру. Фото: прокуратура Київської області.

Працівника гемологічного центру затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання другої частини неправомірної вигоди.

Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше Українські Новини повідомляли, правоохоронці затримали на хабарі у 100 тисяч доларів автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Поліціянти за 2 дні затримали 9 чиновників за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

НАБУ, СБУ і САП затримали голову Кропивницької обладміністрації Андрія Балоня за підозрою у вимаганні близько 2 млн гривень хабаря.

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