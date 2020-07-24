Працівника Державного гемологічного центру України викрили на отриманні хабаря

У той час, як чиновнику із секретаріату Кабміну, якого спіймали на хабарі, призначили заставу , прокуратура Київської області викрила на хабарі в 3 тисячі доларів заступника директора Державного гемологічного центру України.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передають Українські Новини.

"За даними слідства, чиновник, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від підприємства неправомірну вигоду в сумі 3 тисячі доларів США за надання витягу з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України ", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура затримала на хабарі працівника Державного гемологічного центру. Фото: прокуратура Київської області.

Працівника гемологічного центру затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання другої частини неправомірної вигоди.

Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше Українські Новини повідомляли, правоохоронці затримали на хабарі у 100 тисяч доларів автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

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