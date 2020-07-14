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14 липня 2020, вівторок, 17:06 10
Силові структури 2020-07-14T18:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька на хабарі 100 тисяч доларів

СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька на хабарі 100 тисяч доларів

Ирина Николенко
затримання на хабарництві, Служба безпеки України, Затримання на хабарі, Затримання СБУ, плівки Єрмака, Дмитро Штанько
СБУ затримала Дмитра Штанька. Фото: strana.ua
СБУ затримала Дмитра Штанька. Фото: strana.ua

СБУ затримала Дмитра Штанька, який записував відео з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком, оприлюднені народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом. Про це повідомляє видання "Страна", передають Українські Новини.

Про те, що Дмитра Штанька затримали співробітники СБУ, повідомили джерела у відомстві.

"За їх даними, у вівторок, 14 липня, співробітники Головного Управління "К" Служби безпеки України припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється у вчиненні шахрайських дій (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу)", — сказано в повідомленні.

Затримали Дмитра Штанько. Фото: strana.uaЗатримали Дмитра Штанька. Фото: strana.ua

Під час спецоперації затримали Дмитра Штанька та його спільника після того, як вони отримали грошову винагороду в сумі 100 тисяч доларів за сприяння у вирішенні питання з правоохоронними органами щодо повернення вилученого майна.

СБУ затримала Дмитра Штанько на хабарі. Фото: strana.uaСБУ затримала Дмитра Штанька на хабарі. Фото: strana.ua

Крім того, Дмитро Штанько був підполковником міліції, а у 2013 році його притягнули до кримінальної відповідальності в Харкові у справі про шахрайство з платіжними картками. Від кримінальної відповідальності його звільнили. Після цього він почав фігурувати в різних справах СБУ як "свідок" та "заявник".

Затримали спільника Дмитра Штанько. Фото: strana.uaЗатримали спільника Дмитра Штанька. Фото: strana.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, що фігурантів записів за участю брата Єрмака допитали.

Також на скандал з братом Єрмака болісно відреагував Зеленський.

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