Чиновнику із секретаріату Кабміну, який попався на хабарі у 2 млн, призначили заставу в 1 млн гривень

Печерський районний суд за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) заарештував начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету Міністрів і призначив заставу в розмірі 1 млн 552 гривні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Правоохоронці підозрюють його за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Правоохоронці затримали чиновника при отриманні 2 млн гривень неправомірної вигоди від суб'єкта підприємницької діяльності.

За інформацією правоохоронців, загальна сума хабара, яку вимагав підозрюваний, становила 2,5 млн гривень.

У разі доведення провини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого оперативники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з Державним бюро розслідувань затримали начальника управління секретаріату Кабінету Міністрів за підозрою у вимаганні і отриманні від підприємця 2 млн гривень хабара.

1 січня 2020 року набрав чинності закон про захист викривачів корупції.