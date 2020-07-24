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24 липня 2020, пʼятниця, 19:18 8
Суспільство 2020-07-24T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Херсонській області 15 людей тримали в трудовому рабстві

У Херсонській області 15 людей тримали в трудовому рабстві

Ольга Фандорина
Херсонська область, Рабська праця, Трудове рабство
Звільнені з рабства. Фото: hr.npu.gov.ua
Звільнені з рабства. Фото: hr.npu.gov.ua

У  той час, як в Україні кілька мільйонів людей працює нелегально, у Херсонській області правоохоронці викрили трудове рабство, яке організував місцевий мешканець. Чоловік змушував утримуваних людей безоплатно працювати на полях.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Херсонській області.

Як встановила поліція, 30-річний житель Скадовського району, який називав себе "бригадиром", психологічно тиснув на утримуваних і постійно їх залякував, щоб змусити працювати на полях з ранку до сутінків.

У поліцію звернулися двоє чоловіків, яким вдалося втекти з трудового рабства. На місце вирушили співробітники відділу боротьби зі злочинами та силовики з "Корда", які провели спецоперацію по звільненню людей. У трудовому рабстві перебували ще 13 осіб у віці від 19 до 53 років. Їх тримали в сараї, в антисанітарних умовах. Із звільненими зараз працюють медики та психологи.

"Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі працівники працювали тільки за спальне місце та їжу", - додали в поліції.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також планують порушити справу за фактом торгівлі людьми.

Як повідомляли Українські Новини, у польських агентствах з працевлаштування кажуть, що українців, охочих поїхати працювати на поля у Польщі в цьому році - дуже багато, однак ще частіше, ніж до карантину, працівників обманюють із зарплатою і вони змушені жити в рабських умовах.

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