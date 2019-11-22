Держпраці хоче позбавити права голосу безробітних

Кілька мільйонів громадян України працюють нелегально, не оформивши трудові відносини з роботодавцем і погоджуючись на роботу без будь-яких соціальних гарантій, а також усіх прав членів суспільства.

Про це заявив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час презентації результатів спільного проекту Євросоюзу та Міжнародної організації праці в Україні "Зміцнення адміністрації праці з метою поліпшення умов праці і подолання незадекларованого праці", реалізованого в 2017-2019 році, пише УНІАН.

"Станом на сьогодні ми можемо говорити про кілька мільйонів наших громадян, які працюють поза межами офіційних трудових відносин", - сказав Чернега.

Чиновник зазначив, що високий показник тіньової зайнятості, крім недоліків для самих працівників, негативно позначається на економіці країни.

При цьому Чернега заявив, що в деяких країнах право голосу на виборах мають лише платники податків.

"Я думаю, було б непогано передбачити і у нас такі запобіжники, які б працювали системно і допомагали робити Україну кращою, економічно стабільнішоб, більш багатою", - додав він.

Говорячи про результати проекту, чиновник підкреслив, що сотні тисяч оформлених відповідно до законодавства працівників отримали соціальний пакет та можливість відкладати на пенсію, а також право об'єктивного розслідування нещасних випадків.

При цьому, Україна завдяки проекту отримала комплекс рекомендацій щодо впровадження стандартів Євросоюзу та Міжнародної організації праці, а більш як дві тисячі експертів пройшли навчання та підвищили свої знання з цих тем. Новий трирічний проект ЄС-МОП "На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні" передбачає допомогу у впровадженні європейських стандартів безпеки і здоров'я на роботі, трудових відносин, реалізації практичних заходів для зниження рівня незадекларованого праці.

Як повідомляли Українські Новини, 85% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не отримували зарплату "в конвертах" протягом останнього року.

Раніше ЗМІ повідомили, що "Слуги народу" отримали зарплати "в конвертах" з "общака".